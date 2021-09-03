Путін про відносини з Україною: ситуація ненормальна і неприродна

Президент Росії Володимир Путін вважає нинішні відносини з Україною ненормальними і неприродними. У той же час він розраховує на їх нормалізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його участі в Східному економічному форумі у Владивостоці.

"Та ситуація, в якій ми сьогодні знаходимося, є абсолютно ненормальною і неприродною. Рано чи пізно, а краще, якщо це станеться рано і чим раніше, тим краще, ми в повноформатному масштабі відновимо наші відносини з Україною", - заявив він.

За його словами, президент України Володимир Зеленський міг би взяти участь у Східному економічному форумі в Росії, якщо його переоберуть, і він "вибудує курс на нормалізацію відносин".