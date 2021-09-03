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Путин об отношениях с Украиной: ситуация ненормальная и неестественная

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Владивосток, Пятница 03 сентября 2021 11:40
Путин об отношениях с Украиной: ситуация ненормальная и неестественная Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин считает нынешние отношения с Украиной ненормальными и неестественными. В то же время он рассчитывает на их нормализацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его участи в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной и неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - заявил он.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский мог бы принять участие в Восточном экономическом форуме в России, если его переизберут, и он "выстроит курс на нормализацию отношений".

Напомним, ранее Путин раскритиковал украинский законопроект о переходном периоде на Донбассе и заявил, что его принятие будет означать выход Украины из минских соглашений.

Он также назвал условие сохранения транзита газа через Украину.

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