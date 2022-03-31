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Путин отказался от встречи с Зеленским и прекращения огня, - премьер Италии

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Рим, Четверг 31 марта 2022 13:54
Путин отказался от встречи с Зеленским и прекращения огня, - премьер Италии Фото: премьер-министр Италии Марио Драги (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Италии Марио Драги провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Европейский политик отметил, что лидер России отказался встретиться с Владимиром Зеленским и прекращать огонь в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica.

Драги отметил, что попросил Путина провести прямые переговоры с Зеленским, однако российский президент отказал, заявив, что "условия еще не созрели".

"Я выразил Путину убеждение, что встреча с Зеленским необходима для решения узлов соглашения. Ответ был, что время еще не пришло", - добавил глава правительства Италии.

Напомним, что ранее переговоры с Путиным провел канцлер Германии Олаф Шольц.

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