Путин отказался от встречи с Зеленским и прекращения огня, - премьер Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Европейский политик отметил, что лидер России отказался встретиться с Владимиром Зеленским и прекращать огонь в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica .

Драги отметил, что попросил Путина провести прямые переговоры с Зеленским, однако российский президент отказал, заявив, что "условия еще не созрели".

"Я выразил Путину убеждение, что встреча с Зеленским необходима для решения узлов соглашения. Ответ был, что время еще не пришло", - добавил глава правительства Италии.