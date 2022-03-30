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Шольц обговорив із Путіним перемовини в Стамбулі та розрахунки рублями за газ

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Середа 30 березня 2022 18:52
Шольц обговорив із Путіним перемовини в Стамбулі та розрахунки рублями за газ Фото: Олаф Шольц і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з німецьким канцлером Олаф Шольцом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Кремля.

Лідери обмінялися думками щодо чергового раунду перемовин між Україною і РФ у Стамбулі. Окремо сторони торкнулися теми переходу на оплату російського газу рублями.

Путін і Шольц нібито домовилися передати питання на розгляд російських і німецьких експертів. Президент РФ відзначив, що зміна валюти розрахунків не повинна призвести до "погіршення контрактних умов". Кремль також спробував виправдати зміну порядку розрахунків щодо газу заморожуванням активів Банку Росії.

Раніше "Велика сімка" відмовилася платити рублями за російський газ. Натомість Шольц послався на умови контракту, яким передбачена оплата в доларах або євро.

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