Шольц обговорив із Путіним перемовини в Стамбулі та розрахунки рублями за газ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Кремля .

Лідери обмінялися думками щодо чергового раунду перемовин між Україною і РФ у Стамбулі. Окремо сторони торкнулися теми переходу на оплату російського газу рублями.

Путін і Шольц нібито домовилися передати питання на розгляд російських і німецьких експертів. Президент РФ відзначив, що зміна валюти розрахунків не повинна призвести до "погіршення контрактних умов". Кремль також спробував виправдати зміну порядку розрахунків щодо газу заморожуванням активів Банку Росії.

Раніше "Велика сімка" відмовилася платити рублями за російський газ. Натомість Шольц послався на умови контракту, яким передбачена оплата в доларах або євро.