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Путін знову відзначився цинічною заявою про Донбас

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Камчатка, Понеділок 05 вересня 2022 13:20
Путін знову відзначився цинічною заявою про Донбас Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Кремля Володимир Путін знову зробив цинічну заяву про Донбас. Він також похвалив бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", які воюють проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Путін сьогодні прибув з візитом на Камчатку і під час молодіжного форуму знову згадав війну в Україні. Він традиційно заявив про "неонацистський режим" і звинуватив його в трагедії на Донбасі.

"Та трагедія, яка зараз відбувається на Донбасі - це результат діяльності націоналістичного режиму, який у 2014 році захопив владу, а потім розгорнув бойові дії на Донбасі", - сказав глава Кремля.

Він додав, що Росія нібито намагалася мирним шляхом "врегулювати конфлікт".

При цьому Путін цинічно поспівчував жителям Донбасу і похвалив бойовиків псевдореспублік "за мужність", які, на його думку, воюють краще професійних бійців.

Нагадаємо, Путін під час відкритого уроку для школярів придумав нову "мету" війни в Україні, заявивши про нібито створення антиросійського анклаву.

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