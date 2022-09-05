Путін знову відзначився цинічною заявою про Донбас

Глава Кремля Володимир Путін знову зробив цинічну заяву про Донбас. Він також похвалив бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР", які воюють проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ .

Путін сьогодні прибув з візитом на Камчатку і під час молодіжного форуму знову згадав війну в Україні. Він традиційно заявив про "неонацистський режим" і звинуватив його в трагедії на Донбасі.

"Та трагедія, яка зараз відбувається на Донбасі - це результат діяльності націоналістичного режиму, який у 2014 році захопив владу, а потім розгорнув бойові дії на Донбасі", - сказав глава Кремля.

Він додав, що Росія нібито намагалася мирним шляхом "врегулювати конфлікт".

При цьому Путін цинічно поспівчував жителям Донбасу і похвалив бойовиків псевдореспублік "за мужність", які, на його думку, воюють краще професійних бійців.