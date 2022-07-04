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Путін відмовився вітати Байдена з Днем незалежності

Фото: Путін не вітатиме Байдена з Днем незалежності США (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Росії Володимир Путін не вітатиме свого американського колегу Джо Байдена з Днем незалежності США. У Кремлі заявили, що це пов'язано з "кульмінацією недружньої політики Вашингтона".

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"Цього року не буде відправлятися вітальна телеграма. Це пов'язано з тим, що цей рік став кульмінацією недружньої політики щодо нашої країни з боку Сполучених Штатів. Тому в цих умовах навряд чи можна вважати за доцільне спрямування такого вітального послання", - заявив представник Кремля.

У той же час президент України Володимир Зеленський в Twitter привітав весь американський народ і президента Байдена зі святом.

"З Днем незалежності американський народе і Джо Байден! Бажаю дружньому народу США миру і благополуччя. Я ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у справі захисту Україною спільних цінностей - свободи, демократії та незалежності", - написав український президент.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну американський уряд запровадив низку санкцій проти Москви. Зокрема, 28 червня США заборонили імпорт російського золота.

Також відзначимо, що Вашингтон активно допомагає Києву зі зброєю, яка спрямована на стримування російської агресії.

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