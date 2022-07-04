Путин отказался поздравлять Байдена с Днем независимости

"В этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма. Это связано с тем, что этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны Соединенных Штатов. Поэтому в этих условиях вряд ли можно считать целесообразным направление такого поздравительного послания", - заявил представитель Кремля.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поздравил весь американский народ и президента Байдена с праздником.

"С Днем независимости американский народ и Джо Байден! Желаю дружественному народу США мира и благополучия. Я ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в деле защиты Украиной общих ценностей - свободы, демократии и независимости", - написал украинский президент.