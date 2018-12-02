Зустріч Трампа й Путіна можлива лише після повернення моряків і суден, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Трамп заявив, що спочатку необхідно повернути техніку й моряків, бо "люди мають повернутися до своїх сімей"

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним можлива тільки після повернення захоплених моряків та українських кораблів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Помпео розповів, що президент США вирішив, що буде правильно сказати росіянам спочатку повернути моряків й українську техніку, бо "люди мають повернутися до своїх сімей".

"Президент хотів направити чітке, однозначне повідомлення про те, що ми вважаємо таку поведінку неприйнятною, тому ми скасували зустріч", - заявив Помпео.

Також він розповів, що президент США намагається знайти способи для рухів з РФ вперед, однак ситуація зіпсувалась в той період, коли вони могли почати дискусію для досягнення певного прогресу.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що США запропонували Росії продовжувати контакти. За словами помічник президента РФ Ушакова, було запропоновано з обох сторін продовжити контакти.