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Путін не відмовився від ідеї захоплення більшої частини України, - розвідка США

Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Глава РФ Володимир Путін має намір захопити більшу частину України військовим шляхом.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Гейнс.

"Президент Росії Володимир Путін, як і раніше, хоче захопити більшу частину України", - заявила Хейнс.

За її словами, через такі плани лідера РФ перспективи війни "залишаються досить похмурими".

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що війна Росії проти України може розтягнутися на роки.

Також ми писали, що за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, українські військові змогли зберегти позиції, які вони зайняли під час низки контратак у Херсонській області.

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Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України