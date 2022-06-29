Путин не отказался от идеи захвата большей части Украины, - разведка США

Глава РФ Владимир Путин все так же намерен захватить большую часть Украины военным путем.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс.

По ее словам, из-за таких планов лидера РФ перспективы войны "остаются довольно мрачными".

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что война России против Украины может растянуться на годы.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, украинские военные смогли сохранить позиции, которые они заняли во время ряда контратак в Херсонской области.

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