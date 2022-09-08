Путін відчайдушно намагається переконати світ у неефективності санкцій, однак вони працюють, - Держдеп

У Держдепартаменті впевнені, що санкції проти Росії працюють, незважаючи на спроби президента РФ Володимира Путіна переконати світ у зворотному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Там також додали, що бажання Путіна завоювати іншу країну призвело до "загибелі десятків тисяч російських солдатів, змусило 14 мільйонів українських громадян тікати зі своїх територій, а також перетворило історичні міста на руїни".

Він зазначив, що розв'язана Москвою війна знищить значну частину економічних досягнень Росії за останні 15 років.

"Санкції та експортний контроль працюють, і президент Путін відчайдушно намагається переконати світ у зворотному", - заявив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, раніше в НАТО заявили, що антиросійські санкції вже вплинули на військові можливості країни-агресора і цей вплив, ймовірно, буде посилюватися.

Як повідомлялося, на тлі дефециту озброєння Росія купує артилерійські снаряди і ракети в Північній Кореї.

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