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Путін відчайдушно намагається переконати світ у неефективності санкцій, однак вони працюють, - Держдеп

Фото: російський прапор на тлі колючого дроту (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Держдепартаменті впевнені, що санкції проти Росії працюють, незважаючи на спроби президента РФ Володимира Путіна переконати світ у зворотному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Санкції та експортний контроль працюють, і президент Путін відчайдушно намагається переконати світ у зворотному", - заявив представник Держдепартаменту США.

Він зазначив, що розв'язана Москвою війна знищить значну частину економічних досягнень Росії за останні 15 років.

відомство

Там також додали, що бажання Путіна завоювати іншу країну призвело до "загибелі десятків тисяч російських солдатів, змусило 14 мільйонів українських громадян тікати зі своїх територій, а також перетворило історичні міста на руїни".

Нагадаємо, раніше в НАТО заявили, що антиросійські санкції вже вплинули на військові можливості країни-агресора і цей вплив, ймовірно, буде посилюватися.

Як повідомлялося, на тлі дефециту озброєння Росія купує артилерійські снаряди і ракети в Північній Кореї.

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