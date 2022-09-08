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Путин отчаянно пытается убедить мир в неэффективности санкций, однако они работают, - Госдеп

Фото: российский флаг на фоне колючей проволоки (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Госдепартаменте уверенны, что санкции против России работают, несмотря на попытки президента РФ Владимира Путина убедить мир в обратном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

"Санкции и экспортный контроль работают, и президент Путин отчаянно пытается убедить мир в обратном", - заявил представитель Госдепартамента США.

Он отметил, что развязанная Москвой война уничтожит значительную часть экономических достижений России за последние 15 лет.

ведомстве

Там также добавили, что желание Путина завоевать другую страну привело к "гибели десятков тысяч российских солдат, заставило 14 миллионов украинских граждан бежать со своих территорий, а также превратило исторические города в руины".

Напомним, ранее в НАТО заявили, что антироссийские санкции уже повлияли на военные возможности страны-агрессора и это влияние, вероятно, будет усиливаться.

Как сообщалось, на фоне дефецита вооружения Россия покупает артиллерийские снаряды и ракеты в Северной Корее.

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