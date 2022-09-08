Путин отчаянно пытается убедить мир в неэффективности санкций, однако они работают, - Госдеп

В Госдепартаменте уверенны, что санкции против России работают, несмотря на попытки президента РФ Владимира Путина убедить мир в обратном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Там также добавили, что желание Путина завоевать другую страну привело к "гибели десятков тысяч российских солдат, заставило 14 миллионов украинских граждан бежать со своих территорий, а также превратило исторические города в руины".

Он отметил, что развязанная Москвой война уничтожит значительную часть экономических достижений России за последние 15 лет.

"Санкции и экспортный контроль работают, и президент Путин отчаянно пытается убедить мир в обратном", - заявил представитель Госдепартамента США.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что антироссийские санкции уже повлияли на военные возможности страны-агрессора и это влияние, вероятно, будет усиливаться.

Как сообщалось, на фоне дефецита вооружения Россия покупает артиллерийские снаряды и ракеты в Северной Корее.

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