"Путин оказался на растяжке": политолог о балансе Кремля между США и Ираном

Российский диктатор Владимир Путин на фоне эскалации на Ближнем Востоке пытается удержать баланс между США и Ираном. Глава Кремля фактически оказался на растяжке.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.
"Путин оказался на определенной растяжке на самом деле", - отметил Фесенко, комментируя войну между Израилем и Ираном.
Фесенко считает, что России пока удается найти баланс, чтобы маневрировать между США и Ираном.
"Но здесь есть и риски. Скажем так, можно подорваться, поскольку если американцы будут видеть, что Россия работает в иранских интересах - это может изменить отношение к Путину, хотя и не сразу", - подчеркнул он.
Также Фесенко добавил, что Путину раньше удалось сохранять хорошие отношения с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. В частности, Израиль даже не вводил санкций против России за ее вторжение в Украину. Но сейчас Москва публично поддерживает Тегеран.
"И для Путина шанс сохранить отношения с Израилем, с Нетаньяху конечно, если он будет выступать в роли такого «посредника». Так что это такая "многоходовка" со стороны Путина. Для него это определенный шанс усилить свои позиции, понравиться Трампу", - рассказал политолог.
При этом, по его словам, если Путину удастся подыграть Трампу, это создаст дополнительные вызовы для Украины.
Напомним, ранее Институт изучения войны писал о том, что российский диктатор Владимир Путин пытается отвлечь внимание мира от войны России против Украины.
В частности, он хочет, чтобы Москва была посредником между Ираном и Израилем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.