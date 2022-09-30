Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины: что сказал диктатор

Президент РФ Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. Он подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий", речь о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Все что известно об объявлении Путиным аннексии и главных заявлениях российского диктатора - читайте ниже в материале РБК-Украина.
Об аннексии украинских территорий Путин объявил сразу во вступительном слове.
"Уважаемые граждане России, граждане Донецкой и Луганской "народных республик", жители Запорожской и Херсонской областей… состоялись "референдумы", их итоги подведены, результаты известны, люди свой выбор сделали. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России "Донецкой народной республики", "Луганской народной республики", Запорожской области и Херсонской области", - заявил он.
Он также выразил уверенность, что Федеральное собрание поддержит создание "четырех новых субъектов Российской Федерации".
Путин также назвал присоединение новых территорий якобы неотъемлемых правом их населения, "закрепленным в первой статье Устава ООН".
"Где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. Это право основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков", - добавил он.
В своей речи Путин упомянул "русские подвиги во времена Новороссии".
"Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и … на Западе. Чтобы это запомнили все - люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожья становятся нашими гражданами навсегда", - отметил российский президент.
Путин также заявил о готовности к переговорам, но не будет обсуждать статус новых аннексированных территорий.
"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне обсуждать не будем, он сделан. Россия его не предаст", - заявил он.
По его словам, официальный Киев должен относиться к "свободному волеизъявлению" на оккупированных территориях с уважением.
"И никак иначе. Только таким может быть путь к миру. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами", - добавил Путин.
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После обращения прошла церемония подписания документов о "присоединении" оккупированных территорий Украины.
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Показательная публичная аннексия сегодня в Кремле назначена на 15:00. Церемония запланирована в Георгиевском зале на 15:00 по киевскому времени.
На мероприятии присутствуют и представители оккупационных властей оккупированных территорий, которые Кремль решил аннексировать, а также депутаты Госдумы и другие гости.
Известно, что на Красной площади Москвы уже смонтировали сцену для митинга с надписью "Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье - Россия".
Пропагандистские лозунги вывесили, вероятно, для "объемного выступления Путина", о котором раньше и говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Следует отметить, что процедура аннексии четырех областей Украины (под контролем Украины находится значительная часть территории Донецкой и Запорожской областей и небольшая часть Херсонской) пройдет как это было в 2014 году с Крымом.
То есть выстраивается следующая последовательность действий:
1. Признание "независимости" территорий: что касается так называемых "ЛНР" и "ДНР", то Россия сделала это еще 21 февраля 2022 года, а сегодня ночью Путин признал и псевдонезависимость Запорожской и Херсонской областей.
2. Главари оккупированных территорий представляют Путину так называемые "предложения" по вхождению в состав РФ". Этот шаг оккупанты уже выполнили - сегодня стало известно, что глава Кремля уведомил Госдуму РФ о предложениях "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав России.
3. Разработка проектов международных договоров о "принятии в РФ территорий и образовании новых субъектов". После чего Путин должен одобрить их.
4. Глава Кремля подписывает отдельный "договор" с каждым представителем оккупационных властей в "ЛНР", "ДНР", Запорожской и Херсонской областей, а после этого вносит проект конституционного закона о принятии новых территорий.
5. Эти договоры направляют в Конституционный суд РФ "на проверку соответствия конституции РФ", затем их должны ратифицировать российская Госдума и Совфед.
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее предупредил Кремль, что проведение так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях и "вхождение их в состав РФ" вообще сведут на нет дипломатическое урегулирование ситуации.
Добавим, кроме Украины, страны Запада, так и ряд других стран мира, заявили о непризнании псевдореферендумов, устроенных РФ в четырех областях Украины на оккупированных российскими войсками территориях.
США и их союзники уже объявили или готовятся объявить новые санкции против России.
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