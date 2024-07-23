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В России узаконивают преследование любого, кто не согласен с политикой Кремля, - ISW

Вторник 23 июля 2024 05:18
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В России узаконивают преследование любого, кто не согласен с политикой Кремля, - ISW Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В России расширяют официальное определение экстремизма в рамках текущих усилий Кремля по уголовному преследованию и сдерживанию внутренней оппозиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

22 июля МВД России опубликовало проект новой российской антитеррористической стратегии, в котором устанавливаются правовые определения понятий "русофобия" и "ксенофобия", а также изменяются определения понятий "радикализм", "противодействие экстремизму" и "субъекты противодействия экстремизму".

Эти определения значительно расширяют возможности Кремля по уголовному преследованию любого, кто выступает против его политики, классифицируя внутреннюю оппозицию по ряду туманных и широких определений.

Оппозиция к текущим действиям и структуре российского правительства будет определяться как этническая нетерпимость по отношению к россиянам, поддерживающим политику Кремля и войну против Украины.

Кремль также, вероятно, стремится использовать эти определения и дальнейшее судебное преследование, чтобы заслужить благосклонность российских ультранационалистов, считают в ISW.

"Кремль, вероятно, будет склоняться к нарративам и идеологиям, способствующим внутреннему национализму, чтобы создать информационные условия для своих длительных военных действий в Украине и своей будущей враждебности к другим государствам, которые Кремль считает "русофобскими".

Напомним, недавно российские государственные СМИ опубликовали комментарии заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева в определенной интерпретации. Она поддерживает усилия Кремля по подготовке россиян к длительной войне в Украине, цель которой в виде разрушения украинской государственности якобы будет достигнута в течение 10 лет.

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