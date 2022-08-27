Під завалами може бути людина. У Бахмуті розбирають зруйновану окупантами багатоповерхівку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Донецькій області в Facebook .

"О 10:35 чергові відділення приступили до проведення аварійно-рятувальних робіт на місці часткового руйнування п'ятиповерхового житлового будинку в м. Бахмуті. Руйнування сталися внаслідок обстрілів орієнтовно о 02:00 27 серпня. За попередньою інформацією, під завалами можливе знаходження однієї людини", - сказано в повідомленні.

При цьому в ДСНС відзначають, що в рятувальних операціях беруть участь 13 осіб і чотири одиниці техніки.

Зруйнована багатоповерхівка в Бахмуті (facebook.com/DSNSDon)