У Держдумі РФ заговорили про війну і закликали до мобілізації
Ситуація на фронті за останні два місяці змінилася докорінно, що відбувається переросло в повноцінну війну.
Про це заявив депутат Держдуми РФ і лідер КПРФ Геннадій Зюганов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".
За його словами, за два місяці, які Держдума РФ провела на канікулах, ситуація, в тому числі на фронті, змінилася докорінно.
"Військово-політична операція переросла в повноцінну війну, яку оголосили нам американці, натовці і об'єднана Європа. Нам необхідна повна мобілізація сил і ресурсів", - заявив Зюганов.
За словами лідера КПРФ, війна і спецоперація відрізняються докорінно. Спецоперацію оголосив, і ви можете припинити. Війну ви не можете припинити, навіть якщо вам захочеться. Вам доведеться йти до кінця. У неї є два результати: або перемога, або поразка.
Своєю чергою, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сьогодні на питання журналістів про майбутню мобілізацію відповів, що про це поки в Росії мова не йде.
Нагадаємо, що вчора депутат Державної Думи РФ Михайло Шеремет заявив про необхідність "повної мобілізації" в Росії. За його словами, без неї «мети» війни в Україні не досягти.
Раніше також повідомлялося, що у Росії хочуть забирати чоловіків в армію, незважаючи на кількість дітей. Поправки планують внести до федеральних законів" Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в РФ "і"про військовий обов'язок і військову службу".
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