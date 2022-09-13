ua ru
Вт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Держдумі РФ заговорили про війну і закликали до мобілізації

Новость на русском →
Москва, Вівторок 13 вересня 2022 15:27
У Держдумі РФ заговорили про війну і закликали до мобілізації Фото: лідер КПРФ Геннадій Зюганов (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Ситуація на фронті за останні два місяці змінилася докорінно, що відбувається переросло в повноцінну війну.

Про це заявив депутат Держдуми РФ і лідер КПРФ Геннадій Зюганов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медуза".

За його словами, за два місяці, які Держдума РФ провела на канікулах, ситуація, в тому числі на фронті, змінилася докорінно.

"Військово-політична операція переросла в повноцінну війну, яку оголосили нам американці, натовці і об'єднана Європа. Нам необхідна повна мобілізація сил і ресурсів", - заявив Зюганов.

За словами лідера КПРФ, війна і спецоперація відрізняються докорінно. Спецоперацію оголосив, і ви можете припинити. Війну ви не можете припинити, навіть якщо вам захочеться. Вам доведеться йти до кінця. У неї є два результати: або перемога, або поразка.

Своєю чергою, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сьогодні на питання журналістів про майбутню мобілізацію відповів, що про це поки в Росії мова не йде.

Нагадаємо, що вчора депутат Державної Думи РФ Михайло Шеремет заявив про необхідність "повної мобілізації" в Росії. За його словами, без неї «мети» війни в Україні не досягти.

Раніше також повідомлялося, що у Росії хочуть забирати чоловіків в армію, незважаючи на кількість дітей. Поправки планують внести до федеральних законів" Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в РФ "і"про військовий обов'язок і військову службу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КПРФ Державна дума РФ Вторгнення Росії до України
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Дмитро Кулеба: Переговори з Росією ведуться на полі бою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Переговори з Росією ведуться на полі бою