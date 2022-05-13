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Путін обговорив із Радбезом загрози від вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Російської Федерації Володимир Путін провів нараду з членами Радбезу. Порушив питання загрози від рішення Фінляндії й Швеції приєднатися до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

"Відбувся обмін думками на тему рішення Фінляндії та Швеції вступити до НАТО і потенційних загроз для безпеки Росії, що виникають у зв'язку з цим", - заявив прессекретар президент Дмитро Пєсков.

Також міністр оборони Росії Сергій Шойгу проінформував учасників наради щодо війни на території України.

Наразі подробиці наради невідомі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Фінляндія й Швеція готові вступити до НАТО. Країни подадуть свої заявки протягом найближчих днів. Росія тим часом погрожує "військовими кроками".

За словами першого зампостпреда Росії при ООН Дмитра Полянського, території Фінляндії й Швеції стануть можливими цілями для військових РФ у разі вступу до НАТО.

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