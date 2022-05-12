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Можете стати цілями. В Росії пригрозили Швеції та Фінляндії у разі вступу в НАТО

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Росія, Четвер 12 травня 2022 21:05
Можете стати цілями. В Росії пригрозили Швеції та Фінляндії у разі вступу в НАТО Фото: Дмитро Полянський (rferl.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО не буде ударом для безпеки РФ. Росія готова протистояти загрозі альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого зампостпреда Росії при ООН Дмитра Полянського.

При цьому він зазначив, що як тільки Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи альянсу будуть там, ці території стануть можливими цілями для військових РФ.

Відомо, що Фінляндія і Швеція планують подати свої заявки в НАТО. Очікується, що країни зроблять це одночасно.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністе різко висловився з приводу того, що в Росії можуть подумати про можливе членство Фінляндії в НАТО.

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