Россия, Украина, Четверг 18 декабря 2025 03:25
Автор: Никончук Анастасия

Президент России вновь заявил о намерении расширить контроль над украинскими территориями в случае отказа от переговоров по предложению США о прекращении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Угрозы России и позиция Путина

На ежегодной встрече Министерства обороны президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва продвигается на всех фронтах и будет добиваться своих целей либо дипломатическим, либо силовым путем.

"Если противоположная сторона и их иностранные покровители откажутся от предметных переговоров, Россия достигнет освобождения своих исторических земель военным путем", — заявил он.

Россия утверждает, что обладает контролем над примерно 19% территории Украины, включая Крым, часть Донбасса, а также значительными участками Херсонской и Запорожской областей.

При этом Украина и большинство стран мира считают эти территории частью украинской территории.

Финансирование войны и планы на 2026 год

Параллельно, министр обороны России заявил, что в 2025 году на военные нужды потрачено 5,1% ВВП, а в 2026 году задача — увеличить темпы наступления.

В свете этих заявлений европейские лидеры подтверждают поддержку Украины и отвергают любые территориальные уступки Москве, подчеркивая, что агрессора нельзя вознаграждать.

Обвинения в адрес Европы

Путин обвинил европейских политиков, которых назвал "молодыми свиньями", в искусственном раздувании истерии о "российской угрозе" и намекнул на возможность будущего удара по странам НАТО.

Европейские лидеры, в свою очередь, указывают на отсутствие у России реальных намерений вести конструктивные переговоры и предупреждают о рисках дальнейшей эскалации в 2026 году.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин сегодня подтвердил намерение сделать следующий год "годом войны", на что, по мнению украинской стороны, США должны обратить внимание и дать соответствующий ответ.

Отметим, что военное руководство России, опасаясь потерять должности из-за военных неудач, вновь заявляет о якобы "взятии" Купянска в Харьковской области, тогда как большая часть города по-прежнему контролируется Силами обороны Украины,

