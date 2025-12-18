Путин обозвал европейских политиков "свиньями", - Reuters
Президент России вновь заявил о намерении расширить контроль над украинскими территориями в случае отказа от переговоров по предложению США о прекращении войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
Угрозы России и позиция Путина
На ежегодной встрече Министерства обороны президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва продвигается на всех фронтах и будет добиваться своих целей либо дипломатическим, либо силовым путем.
"Если противоположная сторона и их иностранные покровители откажутся от предметных переговоров, Россия достигнет освобождения своих исторических земель военным путем", — заявил он.
Россия утверждает, что обладает контролем над примерно 19% территории Украины, включая Крым, часть Донбасса, а также значительными участками Херсонской и Запорожской областей.
При этом Украина и большинство стран мира считают эти территории частью украинской территории.
Финансирование войны и планы на 2026 год
Параллельно, министр обороны России заявил, что в 2025 году на военные нужды потрачено 5,1% ВВП, а в 2026 году задача — увеличить темпы наступления.
В свете этих заявлений европейские лидеры подтверждают поддержку Украины и отвергают любые территориальные уступки Москве, подчеркивая, что агрессора нельзя вознаграждать.
Обвинения в адрес Европы
Путин обвинил европейских политиков, которых назвал "молодыми свиньями", в искусственном раздувании истерии о "российской угрозе" и намекнул на возможность будущего удара по странам НАТО.
Европейские лидеры, в свою очередь, указывают на отсутствие у России реальных намерений вести конструктивные переговоры и предупреждают о рисках дальнейшей эскалации в 2026 году.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин сегодня подтвердил намерение сделать следующий год "годом войны", на что, по мнению украинской стороны, США должны обратить внимание и дать соответствующий ответ.
Отметим, что военное руководство России, опасаясь потерять должности из-за военных неудач, вновь заявляет о якобы "взятии" Купянска в Харьковской области, тогда как большая часть города по-прежнему контролируется Силами обороны Украины,