ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін: свого часу не було ніякої України

Новини » Політика    07.06.2019 - 19:35
Путін: свого часу не було ніякої України
Фото: Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)

На думку лідера РФ, білоруси, росіяни і українці - єдиний народ

Президент Російської Федерації Володимир Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) назвав українців і росіян одним народом і додав, що спочатку "не було ніякої України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

На думку лідера РФ, білоруси, росіяни і українці - єдиний народ.

"Я вважаю, що білоруси, росіяни та українці - єдиний народ, багато разів про це говорив. В свій час не було ніякої України. Коли Запорозька Січ увійшла до складу Російської імперії, вони ж не входили як українці, а росіяни. Там визначалося що? Історія, мова, віра, релігія. І всі вважали себе росіянами. Потім з розвитком України вона формувалася на околиці імперії. Близькість до європейської культури, до католицького світу, часткове входження цих територій у католицьку Польщу у частини населення сформувало бажання бути ближче до тієї частини Європи. Цілком законне бажання, насправді, нічого тут немає поганого", - заявив Путін.

Також він додав, що перед Першою світовою війною країни, що готувалися до конфлікту з Росією, "почали розвивати ідею української ідентичності, розхитуючи свого потенційного противника, старались його розділити, що від нього віддерти".

"Ну і у частини населення дійсно сформувалася власна ідентичність. Нічого тут страшного немає, це природний процес. Тому ми ставимося до цього з розумінням і повагою", - сказав президент РФ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Росії Володимир Путін назвав Володимира Зеленського "хорошим актором", але для державних справ у нього мало досвіду і знань. Також лідер РФ висловив надію коли-небудь познайомитися з Зеленським.

Крім того, Путін спростував можливе об'єднання Російської Федерації і Білорусі на закінчення свого президентського терміну в 2024 році. Він заявив, що немає ніяких підстав для державного об'єднання з Білоруссю.

Путін заявив про початок нової "війни" Путін назвав Зеленського "хорошим актором"
Новини України Володимир ПутінУкраїна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся