Путін: свого часу не було ніякої України

Фото: Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)

На думку лідера РФ, білоруси, росіяни і українці - єдиний народ

Президент Російської Федерації Володимир Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) назвав українців і росіян одним народом і додав, що спочатку "не було ніякої України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

На думку лідера РФ, білоруси, росіяни і українці - єдиний народ.

"Я вважаю, що білоруси, росіяни та українці - єдиний народ, багато разів про це говорив. В свій час не було ніякої України. Коли Запорозька Січ увійшла до складу Російської імперії, вони ж не входили як українці, а росіяни. Там визначалося що? Історія, мова, віра, релігія. І всі вважали себе росіянами. Потім з розвитком України вона формувалася на околиці імперії. Близькість до європейської культури, до католицького світу, часткове входження цих територій у католицьку Польщу у частини населення сформувало бажання бути ближче до тієї частини Європи. Цілком законне бажання, насправді, нічого тут немає поганого", - заявив Путін.

Також він додав, що перед Першою світовою війною країни, що готувалися до конфлікту з Росією, "почали розвивати ідею української ідентичності, розхитуючи свого потенційного противника, старались його розділити, що від нього віддерти".

"Ну і у частини населення дійсно сформувалася власна ідентичність. Нічого тут страшного немає, це природний процес. Тому ми ставимося до цього з розумінням і повагою", - сказав президент РФ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Росії Володимир Путін назвав Володимира Зеленського "хорошим актором", але для державних справ у нього мало досвіду і знань. Також лідер РФ висловив надію коли-небудь познайомитися з Зеленським.

Крім того, Путін спростував можливе об'єднання Російської Федерації і Білорусі на закінчення свого президентського терміну в 2024 році. Він заявив, що немає ніяких підстав для державного об'єднання з Білоруссю.