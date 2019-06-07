Путин: в свое время не было никакой Украины

Фото: Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)

По мнению лидера РФ, белорусы, русские и украинцы - единый народ

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал украинцев и русских одним народом и добавил, что изначально "не было никакой Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По мнению лидера РФ, белорусы, русские и украинцы - единый народ.

"Я считаю, что белорусы, русские и украинцы - единый народ, много раз об этом говорил. В свое время не было никакой Украины. Когда Запорожская Сечь вошла в состав Российской империи, они же не входили как украинцы, а как русские. Там определялось что? История, язык, вера, религия. И все считали себя русскими. Потом с развитием Украины она формировалась на окраине империи. Близость к европейской культуре, к католическому миру, частичное вхождение этих территорий в католическую Польшу у части населения сформировало желание ближе быть к той части Европы. Вполне законное желание, на самом деле, ничего здесь нет предосудительного", - заявил Путин.

Также он добавил, что перед Первой мировой войной страны, готовившиеся к конфликту с Россией, "начали развивать идею украинской идентичности, расшатывая своего потенциального противника, старались его разделить, что-то от него отодрать".

"Ну и у части населения действительно сформировалась собственная идентичность. Ничего здесь страшного нет, это естественный процесс. Поэтому мы относимся к этому с пониманием и уважением", - сказал президент РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского "хорошим актером", но для государственных дел у него мало опыта и знаний. Также лидер РФ выразил надежду когда-нибудь познакомиться с Зеленским.

Кроме того, Путин опроверг возможное объединение Российской Федерации и Беларуси по окончанию своего президентского срока в 2024 году. Он заявил, что нет никаких оснований для государственного объединения с Беларусью.