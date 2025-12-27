Путин неожиданно признал преимущество Украины, и сделал это публично

На недавней "прямой линии" российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска уступают Украине по количеству дронов типа "Баба-Яга".

По его словам, противник имеет преимущество в этом сегменте, что создает давление на российскую армию и стимулирует развитие новых технологий для восполнения пробела.

Новые разработки тяжелых дронов

Компания "Дронакс" анонсировала работу над тяжелыми транспортными дронами, способными поднимать грузы весом до 100 кг.

Представители компании отмечают, что новые платформы позволят российским войскам "охватывать новые сценарии применения с перевозкой особо крупных грузов".

Пока неизвестно, будут ли эти дроны выполнять ударные миссии, хотя ранее тяжелые БПЛА объединяли транспортные и боевые функции.

Универсальные возможности

Примером служит дрон ЧК-15СВО, имеющий грузоподъемность до 100 кг, который недавно прошел испытания. Он оснащен системой для сброса грузов и противотанковых мин ТМ-62, что, по словам разработчиков, является качественным скачком по сравнению с предыдущими платформами для малых грузов.

Россия продолжает развивать ряд различных проектов тяжелых беспилотников, стремясь сократить технологическое отставание от Украины.