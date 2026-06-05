Путин назвал условие для встречи с Зеленским, в которой не видит смысла

Диктатор заявил, что якобы никогда не отказывался от встречи с украинским президентом, поскольку, отметил он, "это перекладывать из пустого в порожнее".

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"Я знаю, я это пережил, там, по моему мнению, есть ссылка на "Минские соглашения". Мы всю ночь сидели, формулировали эти минские соглашения, а потом выяснилось из уст первых лиц ФРГ, что это была просто пустая история. Минские соглашения были только для того, чтобы выиграть время и перевооружить Украину", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что не "видит смысла встречаться". По его словам, смысл только для украинской стороны - остановить наступление российских захватчиков.

"А нам нужны договоренности, не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пусть специалисты поработают, выработают какие-то решения. А после этого можно встречаться, присутствовать на подписании документов, или даже что-то подписывать", - сказал Путин.

Кроме того, он в очередной раз обвинил Украину в якобы ударе по гражданскому колледжу на Луганщине и призвал российских оккупантов "работать". На уточняющий вопрос, означает ли это отказ диктатора от встречи тот ответил: "Не вижу смысла".

Что известно о письме Зеленского

Напомним, вчера было обнародовано письмо Владимира Зеленского к российскому диктатору. В своем обращении глава государства предложил провести личную встречу на территории третьей страны, чтобы обсудить возможные пути достижения длительного мира.

Зеленский заявил, что Украина готова объявить прекращение огня на время переговоров. Также Киев предложил провести обмен пленными по формуле "всех на всех". По словам президента, это могло бы стать важным шагом на пути к завершению войны.