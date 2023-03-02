Путин назвал провокацию в Брянской области "терактом" и прибег к угрозам

"Еще одно преступление. Они проникли на пограничную территорию и открыли огонь у гражданских лиц. Они увидели, что это гражданская машина, там сидящие дети. Нива обычная. Они открыли огонь. Именно такие люди поставили себе задачу лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка", - сказал Путин.

Примечательно, что сам диктатор не называет тех, кто именно по его версии виноват в так называемом "теракте". Он упоминает о "неонацистах", но все же не указывает, о ком именно фантазирует.

Кроме того, диктатор обещал "наказать" виновных, говорит, что ничего "у них" не получится, и их "дожмут".

Путин собирается "дожать" своих?

Один из бойцов "Русского добровольческого корпуса", из ряда которых сегодня фактически заявили о своей причастности к событиям в Брянской области, лично подтвердил, что он вместе с другими участниками действительно заходил на территорию этого региона.

"Я только оттуда (из Брянской области - ре.). Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, сняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших не видел. Но был один пострадавший пограничник. Никаких заложников не брали", - рассказал. СМИ боец на условиях анонимности.

Напомним, что сегодня в российских пропагандистских СМИ появилась информация о якобы нападении украинской ДРГ в составе 50 и более человек на приграничные населенные пункты из РФ в Брянской области. Россияне обвиняли украинцев в том, что те "брали людей в заложники, открывали огонь и наносили удары дронами".

Впрочем, как оказалось впоследствии, вероятно, причастен к этому Русский добровольческий корпус. Как метко подметили на Банковой, где уже ответили на обвинения Москвы, властям РФ следует бояться именно своих партизан.

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