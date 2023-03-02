Путін назвав провокацію в Брянській області "терактом" та вдався до погроз

"Ще один злочин. Вони проникли на прикордонну територію і відкрили вогонь у цивільних осіб. Вони побачили, що це цивільна машина, що там сидять діти. Нива звичайна. Вони відкрили вогонь. Саме такі люди поставили собі завдання позбавити нас своєї історії, позбавити нас своїх традицій, мови", - сказав Путін.

Примітно, що сам диктатор не називає тих, хто ж саме по його версії винен у так званому "теракті". Він згадує про "неонацистів", але конкретно все ж не вказує про кого він фантазує.

Крім того, диктатор обіцяв "покарати" винних, каже що нічого "в них" не вийде, і їх "дотиснуть".

Путін збирається "дотиснути" своїх?

Зазначимо, що один з бійців "Російського добровольчого корпусу", з лав яких сьогодні фактично заявили про свою причетність до подій у Брянській області, особисто підтвердив, що він разом з іншими учасниками дійсно заходив на територію цього регіону.

"Я щойно звідти (з Брянської області - ре.). Нас на цьому завданні було 45 людей. Зайшли, відзняли, зробили засідку на дві БМП. Дітей постраждалих не бачив. Але був один постраждалий прикордонник. Жодних заручників не брали", - розповів ЗМІ боєць на умовах анонімності.

Нагадаємо, що сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ з'явилися інформація про нібито напад української ДРГ у складі 50 і більше осіб на прикордонні населені пункти з РФ у Брянській області. Росіяни звинувачували українців у тому, що ті

"брали людей в заручники, відкривали вогонь і завдавали удари дронами".

Втім, як виявилося згодом, ймовірно, причетний до цього Російський добровольчий корпус. Як влучно зазначили на Банковій, де вже відповіли на звинувачення Москви, владі РФ варто боятися саме своїх партизанів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.