RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин назвал новые "причины" войны против Украины

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал новые "причины" войны против Украины. На этот раз он упомянул о "разрыве истории на части".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Возможно, и не было бы сегодняшнего "конфликта", не будь попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать ее на части", - заявил Путин.

Также российский диктатор напомнил, что в Украине "пытались возродить нацизм". По его словам, неонацисты есть во всем мире, но только в Украине "с ними не борются".

"Напротив: их превозносят, поднимают на пьедестал, позволяют многотысячные факельные шествия в центре больших городов. Вот что поражает и вызывает отторжение у нормального человека", - заявив диктатор.

Также Путин решил прокомментировать недавние "референдумы", которые Россия провела на захваченных территориях Украины. Он сказал, что "результаты референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областях его порадовали своей "прозрачностью" и "объективностью".

"Ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории. Будем помогать вам, всем людям, которые на протяжении долгих лет терпели скитания и сердцем хотели воссоединиться с Россией. В таких тяжелых условиях люди жили и продолжают жить. Здесь не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, что-то добавлять. Мы решили, что будет так, как захотят люди. "Результат" абсолютно прозрачный и не подлежит сомнению", - заявил Путин.

Оккупация и аннексия украинских территорий

Российские оккупанты с 23 по 27 сентября организовали незаконные "референдумы" на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, сфабриковав результаты.

Уже 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. В этот день глава Кремля с гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей подписали "договоры" об аннексии.

На днях Конституционный суд РФ одобрил договоры о "принятии в состав РФ" оккупированных территорий Украины.

В понедельник, 3 октября, Госдума России поддержала незаконную аннексию оккупированных территорий Украины.

Во вторник, 5 октября, Путин окончательно утвердил аннексию территорий Украины.

Напомним, что ранее Путин уже называл свои "причины" войны против Украины. По его словам, война России против Украины началась в связи с нежеланием Запада договариваться о гарантиях безопасности для Москвы.

Также Путин в сентябре назвал новую цель "специальной операции" в Украине. По словам Путина, на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, угрожающий России.

Позже Путин заявлял, что Россия якобы не начинала войну против Украины с точки зрения военных действий, а пытается только окончить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против Украины