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За Путіна готові проголосувати близько третини росіян, - Левада-Центр

Новини » Політика     15.01.2020 - 16:55
За Путіна готові проголосувати близько третини росіян, - Левада-Центр
Фото: Володимир Путін і Дмитро Медведєв (з відкритих джерел)

Підтримка президента РФ серед населення складає 38%, що є найнижчим показником з 2014 року

За президента Росії Володимира Путіна проголосували б 38% росіян, якби вибори відбулися наступного тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування "Левада-Центру".

Згідно з опитуванням, респондентам запропонували самостійно назвати ім'я свого політика. Ім'я Путіна назвали 38% опитаних.

На другому місці опинився лідер ЛДПР Володимир Жириновський, якого хочуть бачити главою держави 4% опитаних.

По 2% голосів набрали б опозиційний політик Олексій Навальний і лідер комуністів Росії Геннадій Зюганов.

Зазначається, що це найнижчий показник підтримки глави РФ з 2014-го року. Тоді за Путіна готові проголосувати 49% росіян. Найвища підтримка була зафіксована у 2018 році, коли за президента РФ були готові проголосувати 57% росіян.

Опитування проведено 12-18 грудня 2019 року серед міського і сільського населення обсягом 1608 осіб у віці від 18 років. Дослідження проводилося методом особистого інтерв'ю.

Нагадаємо, сьогодні уряд Росії на чолі з Дмитром Медведєвим подав у відставку згідно зі статтею 117 Конституції. Медведвев був на посаді прем'єра РФ 8 років. Він був головою уряду Російської Федерації з 8 травня 2012 року.

Путін після того, як Медведєв оголосив про відставку, вирішив ввести посаду заступника голови Ради безпеки Росії та запропонувати йому цю посаду.

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