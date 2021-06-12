Путін теж дасть окрему прес-коференцію після зустрічі з Байденом

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Женеві теж дасть окрему прес-конференцію. А відсутність спільного виходу до преси не є свідченням того, що щодо саміту немає високих очікувань.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.