ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Путін теж дасть окрему прес-коференцію після зустрічі з Байденом

Новость на русском →
Москва, Субота 12 червня 2021 17:56
Путін теж дасть окрему прес-коференцію після зустрічі з Байденом Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Женеві теж дасть окрему прес-конференцію. А відсутність спільного виходу до преси не є свідченням того, що щодо саміту немає високих очікувань.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, відсутність спільної прес-конференції президентів Росії і США за підсумками саміту в Женеві 16 червня не є свідченням невисоких очікувань від зустрічі. Він також зазначив, що окремий вихід до преси - це практика американської сторони.

"Тому президент Путін по завершенні переговорів вийде до кремлівського пулу та інших ЗМІ", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден після зустрічі з Путіним проведе прес-конференцію окремо. У Білому домі цей формат назвали найбільш підходящим.

До цього Путін заявив, на сьогодні відносини між Росією і США знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років.

Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Джозеф Байден пресс-конференция
NEWS
В Україні запрацювали понад 50 центрів вакцинації
В Україні запрацювали понад 50 центрів вакцинації
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами