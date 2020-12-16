ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Росія заперечила оточення своїх миротворців в Карабасі

Нагірний Карабах, Середа 16 грудня 2020 19:15
Росія заперечила оточення своїх миротворців в Карабасі
Фото: російські миротворці (structure.mil.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство оборони Російської Федерації заперечило заяву вірменської сторони про те, що російські миротворці потрапили в оточення в Нагірному Карабасі. Ця інформація, стверджують в Росії, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє російське агенство "ТАСС".

Мова йде про нібито оточення російських миротворців азербайджанськими військовими в Гадрутському районі Нагірного Карабаху.

"Інформація про нібито оточення підрозділів російських миротворчих сил якийсь зі сторін в Нагірному Карабасі не відповідає дійсності", - заявили журналістам в Міноборони РФ.

Нагадаємо, сьогодні вранці Міноборони Вірменії заявило про втрату зв'язку з деякими підрозділами в Гадрутському районі. Також у мережі з'явилося відео, де нібито азербайджанські військові ведуть колону вірменських військовополонених.

Пізніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вірменські військові потрапили в оточення, а разом з ними в оточенні опинилися й російські миротворці.

Зазначимо, Азербайджан поки що не коментував цю інформацію, але в неділю азербайджанські військові почали антитерористичну операцію в Гадрутському районі Нагірного Карабаху.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Російська ФедераціямиротворцыАрменияАзербайджанНагорный Карабах

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся