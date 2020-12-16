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Пашинян заявив, що російські миротворці потрапили в оточення в Карабасі

Єреван, Середа 16 грудня 2020 17:42
Пашинян заявив, що російські миротворці потрапили в оточення в Карабасі
Фото: Нікол Пашинян (facebook.com tv360)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що азербайджанські військові взяли в оточення вірменські підрозділи в Нагірному Карабасі. В оточення, за його словами, потрапили й російські миротворці, які контролюють перемир'я в регіоні.

Про це вірменський прем'єр розповів в інтерв'ю телеканалу "Свобода".

В оточення потрапили підрозділи, які перебували в Гадрутському районі Нагірного Карабаху.

"За нашими відомостями, російські миротворці також знаходяться в оточенні. Є проблеми зі зв'язком через місцевість. Також через ряд обставин є проблеми з комунікацією. Причому такі проблеми є й у миротворців, і тут у нас певна кризова ситуація", - зазначив він.

Сьогодні вранці Міністерство оборони Вірменії заявило про втрату зв'язку з частиною підрозділів в Гадрутському районі. Пізніше глава невизнаної Нагірно-Карабахської республіки заявив, що понад 60 військових потрапили в азербайджанське оточення.

Азербайджан поки що офіційно не коментував ці повідомлення. Однак, в мережі поширюють відео, на якому нібито азербайджанські військові ведуть колону вірменських військовополонених.

Нагадаємо, у неділю Азербайджан оголосив про проведення контртерористичної операції в Гадрутському районі. В Баку заявили, що в цьому районі лишилися вірменські партизани, які здійснюють напади на цивільне населення.

Як писало РБК-Україна, 11 грудня в Гадрутському районі Нагірного Карабаху було порушено перемир'я. Факт порушення підтвердили в Міністерстві оборони Росії.

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Новини України В світі Російська ФедераціямиротворцыАрменияАзербайджанНагорный КарабахНікол Пашинян

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