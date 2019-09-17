Путін назвав Ізраїль "російськомовною державою"

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін відзначив "родинні зв'язки" народів Росії та Ізраїлю

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає Ізраїль російськомовною державою. Про це він заявив на конгресі всесвітнього ізраїльського фонду "Керен ха-Йесод", передають російські ЗМІ.

Путін зазначив, що народи Росії й Ізраїлю пов'язані "сімейними, родинними, дружніми узами".

"Це справжня така мережева, загальна родина. Я кажу без перебільшення. Майже два мільйони російськомовних громадян Ізраїлю в цій країні, ми вважаємо Ізраїль російськомовним державою", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін заявив про неминучість нормалізації діалогу з Україною.

"Буде нормалізація відносин, тому що ми дві частини одного і того ж народу. Я про це неодноразово говорив. А що стосується найближчої перспективи, це в значній мірі буде залежати від чинного українського керівництва", - заявив Путін.

Російський лідер час від часу виступає з заявами про "братні народи" щодо України. У червні Путін, зокрема, заявив, між "двома братніми народами" не можуть бути відсутні нормальні зв'язки.