Путін назвав "великою помилкою" можливе переслідування Медведчука в Україні

Президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо влада в Україні буде "переслідувати" опозицію, то це буде великою помилкою нового президента Володимира Зеленського. Про це він заявив в рамках пленарної сесії Східного економічного форуму, повідомляють росЗМІ.

Путін вважає партію "Опозиційна платформа - За життя" "парламентською опозицією, яка має за собою довіру значної кількості виборців".

"Якщо сьогоднішня влада почне переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде. Було б дивно, якби почалося якесь закручування гайок... Вони не бігають по площах, не вимагають неможливого, вони працюють в рамках Конституції України, в рамках чинного закону. І на мій погляд, було б великою помилкою, якби робилися спроби заважати реалізації їхніх конституційних прав", - сказав він.

Президент Росії також сказав, що не бачив заяву Зеленського про нібито іноземне фінансування "Опозиційної платформи - За життя".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що знає інформацію про фінансування партії "Опозиційна платформа - За життя", одним з лідері якої є Віктор Медведчук.

"У нас є відповіді - обсяги кеша звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться", - заявив він.