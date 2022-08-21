ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шольц назвав причини нападу Путіна на Україну "абсолютно абсурдними"

Новость на русском →
Україна, Неділя 21 серпня 2022 16:18
Шольц назвав причини нападу Путіна на Україну "абсолютно абсурдними" Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив президента Росії Володимира Путіна в тому, що він напав на Україну через "абсолютно абсурдні" причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"НАТО ніколи не становило загрози для Росії", - сказав він на дні відкритих дверей у канцелярії.

Він також відкинув звинувачення у тому, що країни НАТО до війни не дбали про інтереси безпеки Росії.

За словами Шольца, у Путіна "абсолютно абсурдні" ідеї.

Раніше голова Міноборони РФ Сергій Шойгу заявляв, що рішення про проведення "спеціальної операції" в Україні було ухвалено нібито через неприйнятні загрози безпеки Росії, створені урядом України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам