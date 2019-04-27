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Путін нагадав Україні про припинення "реверсу" без транзиту газу


Путін обіцяє продавати Україні газ дешевше

Без транзиту російського газу до Європи Україна не зможе організувати його реверсні поставки. Про це на прес-конференції заявив президент Росії Володимир Путін, передають російські ЗМІ.

Путін нагадав, що перед першим туром виборів в Україні влада заявила представникам "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та Юрію Бойку, що при переході на прямі поставки ціна газу для України буде нижчою щонайменше на 25%.

"А якщо транзиту не буде? Ви розумієте, що тоді не буде реверсу. Адже реверс - він же віртуальний... Це таке серйозне питання, вони клеять дурня, займаються якимись політичними чварами - замість того, щоб подумати про пересічного громадянина України, який живе поточними турботами і змушений платити непомірну ціну за всі ці політичні фокуси", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив, що Росія може повністю припинити транзит газу через Україну.

На березневій зустрічі з Медведчуком і Бойком "Газпром" заявив про готовність продовжити транзитний контракт на поточних умовах.

 

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