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ЄС має намір провести газові переговори в найближчі тижні

Новини » Енергетика    24.04.2019 - 19:32
ЄС має намір провести газові переговори в найближчі тижні
Фото: Марош Шефчович (flickr.com european_parliament)

Комісар ЄС повідомив, що вже зв'язався з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом

Комісар ЄС з енергетичних питань Марош Шефчович заявив про намір провести енергетичні тристоронні переговори з Україною і Росією в найближчі тижні. Про це він написав у Twitter.

Шефчович повідомив, що вже зв'язався з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом і вітає наміри України продовжувати брати участь в переговорах.

"Я планую провести наступний раунд тристоронніх газових переговорів у найближчі тижні", - зазначив він.

ЄС має намір провести газові переговори в найближчі тижніВін додав, що тепер йому залишилося зв'язатися з Росією. До цього Шефчович заявив, що Євросоюз хоче нові енергетичні тристоронні переговори з Україною і Росією до серпня. Він повідомив про намір провести переговори відразу після президентських виборів в Україні.

Раніше повідомлялося, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що подальші переговори з Росією щодо газового транзиту можуть залежати від результатів президентських виборів в Україні. Коболєв в черговий раз підкреслив, що запуск "Північного Потоку-2" і "Турецького потоку" призведуть до зниження обсягів транзиту по українській ГТС до нуля і "відкриє шлях для повноцінної російської агресії".

Зазначимо, Міністерство енергетики Росії очікує, що РФ і Україні вдасться домовитися про продовження контракту на транзит газу через Україну в Євросоюз після 2019 року.

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