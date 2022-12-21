Путин пытается использовать зиму как оружие, но украинцы вдохновляют мир, - Байден

Российский диктатор Владимир Путин продолжает свои попытки использовать зиму в качестве оружия, но население Украины вдохновляет весь мир.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Дженнифер Якобс в Twitter , об этом президент США Джо Байден заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, Соединенные Штаты планируют усилить способность Украины защитить себя, в том числе и улучшить противовоздушную оборону с помощью систем ПВО Patriot.

"Путин пытается использовать зиму как оружие, но украинский народ продолжает вдохновлять мир", - отметил лидер США.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский сегодня, 21 декабря находится с визитом в США.

Он уже встретился с Джо Байденом возле Белого дома. Планируется, что лидеры проведут переговоры и потом ответят на вопросы журналистов.

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