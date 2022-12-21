RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин пытается использовать зиму как оружие, но украинцы вдохновляют мир, - Байден

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин продолжает свои попытки использовать зиму в качестве оружия, но население Украины вдохновляет весь мир.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Дженнифер Якобс в Twitter, об этом президент США Джо Байден заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Путин пытается использовать зиму как оружие, но украинский народ продолжает вдохновлять мир", - отметил лидер США.

По его словам, Соединенные Штаты планируют усилить способность Украины защитить себя, в том числе и улучшить противовоздушную оборону с помощью систем ПВО Patriot.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский сегодня, 21 декабря находится с визитом в США.

Он уже встретился с Джо Байденом возле Белого дома. Планируется, что лидеры проведут переговоры и потом ответят на вопросы журналистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДжозеф БайденВойна России против Украины