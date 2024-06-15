Путин пытается склонить Запад к уступкам, нарушающим суверенитет Украины, - ISW

В отчете напомнили, что во время выступления в Министерстве иностранных дел РФ в пятницу, 14 июня, Путин изложил свои бескомпромиссные требования по капитуляции Украины как предпосылки для "мирных" переговоров. В частности, диктатор требует от Киева признать незаконную аннексию Россией оккупированных и неподконтрольных Украине территорий на востоке и юге, пытаясь таким образом сорвать Глобальный саммит мира 15-16 июня в Швейцарии.

Пустое обещание мира

В ISW напомнили слова диктатора о том, что Россия готова согласиться на прекращение огня и мирные переговоры. Взамен Киев должен полностью вывести войска из ныне подконтрольных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Москва незаконно объявила аннексированными в сентябре 2022 года. Также, по требованию диктатора, Украина должна официально отказаться от вступления в НАТО.

Аналитики Института также напомнили неубедительное заявление Путина о том, что российские войска "немедленно" обеспечат соблюдение режима прекращения огня и будут гарантировать "беспрепятственный и безопасный" вывод украинских войск из четырех областей.

"Это обещание звучит особенно пусто после месяцев военных преступлений россиян против украинских гражданских лиц и военнопленных, а также многочисленных нарушений Россией режима прекращения огня, предусмотренного Минскими соглашениями в период с 2015 по 2022 год. А призыв к мировому сообществу признать четыре незаконно аннексированные и оккупированные области частью России и отменить все западные санкции против РФ в случае мирного урегулирования российского вторжения в Украину - является требованием, которое нанесет необратимый вред принципу государственного суверенитета и нерушимости международных границ", - говорится в отчете.

Призыв к уступкам Запада

В ISW напомнили, что Путин также повторил свои предыдущие условия "мира", а именно, что Украина должна согласиться на полную демилитаризацию и "денацификацию" (свержение нынешнего украинского правительства и замену его пророссийскими марионетками) и отказаться от своих стремлений присоединиться к любым внешним блокам безопасности. Он также заявил, что для любого мирного формата без участия России "невозможно" решить войну в Украине, и что политика Запада и Украины, направленная против переговоров с Россией, является "идиотской".

Аналитики Института изучения войны отметили, что такие требования Путина продолжают отражать его давние ультиматумы, которые основываются на предположениях, отрицающих существование независимой и суверенной Украины.

"Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь имитирует свою заинтересованность в переговорах в рамках более широкой информационной кампании, направленной на то, чтобы убедить Запад пойти на упреждающие уступки, которые нарушают суверенитет Украины", - говорится в отчете ISW.

Введение в заблуждение мирового сообщества

Предложение российского диктатора создать альтернативную евразийскую и мировую систему безопасности при поддержке Китая, в Институте изучения войны считают подрывом НАТО. В отчете это объяснение Путина назвали "достаточно расплывчатым", но признали таким, что согласуется с его долгосрочной стратегической целью распада западного единства, роспуска Альянса изнутри и разрушения нынешнего мирового порядка.

В целом, аналитики Института изучения войны назвали речь Путина направленной на введение в заблуждение международного сообщества и подрыв участия стран в Саммите мира в Швейцарии.

"Целенаправленная активизация риторики Кремля является частью российской кампании рефлексивного контроля, которая имеет целью подтолкнуть Запад к самоограничению и принятию политики, отвечающей российским интересам. Заявления Путина - попытка Кремля манипулировать Западом. Диктатор приурочил свою речь к нескольким ключевым событиям - Глобальному саммиту мира 15-16 июня после саммита "Большой семерки" (G7) и Группы по оборонным контрактам с Украиной 13 июня", - говорится в отчете ISW.

В Институте также убеждены, что Путин пытается предотвратить продолжение западных санкций в отношении России, введенных США и Великобританией 13 июня.