Путин хочет четыре области Украины, но не способен их захватить, - эксперты

Российский диктатор Владимир Путин в обмен на начало мирных переговоров с Украиной требует, чтобы ВСУ отошли из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Такой ультиматум связан с тем, что вражеские войска не могут захватить эти регионы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Россия истощена? Что скрывают новые ультиматумы Путина и почему они неприемлемы для Украины" .

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко называет такое заявление Путина "исключительно российскими понтами", которые даже не основаны на реалиях на поле боя.

"Сможет ли Россия военным путем захватить два больших областных центра Херсон и Запорожье? Я уверен, что не может и не сможет. Кстати, наступательная операция в Харьковской области это продемонстрировала. Как бы они ни стремились выйти на окружение Харькова, им это не удается", - рассказал эксперт.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что "российская военная машина почти истощена".

По его словам, россияне пытаются демонстрировать запас крепости для открытия новых фронтов. Но фактически сточили взысканный в Белгородскую область 40-тысячный потенциал. По численности его можно сравнить с группировкой в Беларуси, которая в 2022 году наступала на Киев.

"Разница в том, что тогда действительно прошли Черниговскую область и часть Киевской, а здесь уперлись в маленький населенный пункт Волчанск и все. Но им нужно показать, что потенциал вроде бы есть и с ними должны договариваться", - пояснил эксперт.