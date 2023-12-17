Путин набросился с угрозами на Финляндию из-за вступления в НАТО

"Взяли затащили в НАТО Финляндию. У нас что были какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в средине 20 века давно решены. Самые добрые и сердечные были отношения", - сказал диктатор.

При этом Путин не удержался и пригрозил Финляндии войсками.

"Проблемы не было, теперь будут. Потому что мы теперь будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то", - заявил он.

При этом российский диктатор заверил, что не желает конфликта с НАТО. Он сказал, что страны Альянса якобы сами создают конфликт и хотят "стратегического поражения" РФ.

"С кем у нас какие-то проблемы были? Да ни с кем. Это они (страны НАТО - ред.) создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России", - добавил Путин.

Вступление Финляндии в НАТО

Напомним, в апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. К Альянсу также планирует присоединиться Швеция, но пока ее членство блокирует Турция.

Вопрос о расширении НАТО стал актуальным после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Добавим, что 30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло из-за большого количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

13 декабря правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Однако уже на следующий день из-за наплыва мигрантов их снова решили закрыть.