RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин набросился с угрозами на Финляндию из-за вступления в НАТО

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин набросился с угрозами на Финляндию из-за вступления страны в НАТО. Он утверждает, что РФ направит к финской границе войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диктатора для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Взяли затащили в НАТО Финляндию. У нас что были какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в средине 20 века давно решены. Самые добрые и сердечные были отношения", - сказал диктатор.

При этом Путин не удержался и пригрозил Финляндии войсками.

"Проблемы не было, теперь будут. Потому что мы теперь будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то", - заявил он.

При этом российский диктатор заверил, что не желает конфликта с НАТО. Он сказал, что страны Альянса якобы сами создают конфликт и хотят "стратегического поражения" РФ.

"С кем у нас какие-то проблемы были? Да ни с кем. Это они (страны НАТО - ред.) создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России", - добавил Путин.

 

Вступление Финляндии в НАТО

Напомним, в апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. К Альянсу также планирует присоединиться Швеция, но пока ее членство блокирует Турция.

Вопрос о расширении НАТО стал актуальным после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Добавим, что 30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло из-за большого количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

13 декабря правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Однако уже на следующий день из-за наплыва мигрантов их снова решили закрыть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинНАТОРоссийская ФедерацияФинляндия