Путин приказал подготовить подлодки к ударам в любой точке Мирового океана
Российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать вооружение подводного флота РФ для выполнения задач в любой точке Мирового океана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Агентство".
По данным издания, совещание состоялось в Северодвинске после церемонии поднятия военно-морского флага на атомной подводной лодке "Пермь", которая усилит Тихоокеанский флот.
По словам российского диктатора, все составляющие ВМФ РФ - надводные и подводные корабли, соединения, береговые части и инфраструктура должны быть готовы к отражению угроз по морским и океанским направлениям.
"Нужно обладать серьезным ударным противодействием, чтобы эффективно сдерживать морскую группировку противника и поражать его стратегические объекты", - заявил Путин.
Он также добавил, что тактика морских боев меняется, поэтому, кроме строительства новых субмарин, необходимо планомерно улучшать характеристики высокоточного оружия большой дальности и противокорабельных ракет.
"Это позволит создать ударные возможности корабельных группировок для решения боевых задач в любом районе Мирового океана", - отметил глава Кремля.
Кроме того, Путин призвал активнее вовлекать в оборонную кооперацию высокотехнологичный малый и средний бизнес.
Как отмечает издание, такие задачи выходят за рамки войны против Украины и прозвучали на фоне расширения географии ударов по российским судам.
В частности, 21 ноября в Финском заливе был атакован сухогруз Sparta II, а 22 ноября у берегов Ливии под удар попали два российских судна, среди которых корвет "Меркурий" - ответственность за эту атаку взяла на себя Украина.
Ранее Путин уже допускал расширение географии противостояния на море.
В августе он угрожал европейским странам "зеркальным" ответом на действия против российских судов не обязательно в тех же акваториях, а в октябре на Валдайском форуме допускал действия РФ не только на Балтике, но и в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах.
Провал планов Путина
Напомним, 19 ноября лидеры США, Китая и России Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин провели первый трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне.
Встреча продолжалась около полутора часов, а ее итогом стала совместная "Декларация о мире", в которой не упоминаются ни война России против Украины, ни вопросы европейской безопасности.
В то же время стороны зафиксировали общие пункты по реформированию ООН и поставкам нефтепродуктов.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Путин рассчитывал использовать этот саммит для легитимизации смены границ и нового передела сфер влияния по сценарию "Ялты-2", однако Китай отказался вовлекаться в такой замысел.
Глава государства назвал переговоры в Шэньчжэне очень неудачными для Москвы и добавил, что вскоре после провала саммита Россия ответила массированным ночным ракетным ударом по Украине.