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Путін намагається перекрутити історію, щоб виправдати війну проти України,- Блінкен

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Вашингтон, Субота 07 травня 2022 16:53
Путін намагається перекрутити історію, щоб виправдати війну проти України,- Блінкен Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив президента РФ у намаганні перекрутити історію. Він вважає, Путін таким чином хоче виправдати своє жорстоке вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Своєю чергою Блінкен підтвердив рішучість США та інших країн протистояти російській агресії.

"Я приєднуюсь до своїх співвітчизників і людей по всьому світу в підготовці до відзначення 77-ї річниці Дня перемоги в Європі. Разом ми вшановуємо спільну стійкість і рішучість усіх солдатів і цивільних, які привели до перемоги союзників над нацистами. Ми оплакуємо нещадне вбивство мільйонів у тій завойовницькій війні, яку вів деспот, бажаючи підкорити своїх сусідів. І ми підтверджуємо нашу рішучість працювати разом, щоб протистояти агресії та нелюдяності, які продовжують затьмарювати світ сьогодні", - заявив Блінкен.

Держсекретар США наголосив, оскільки в Європі знову вирує війна, необхідно посилити рішучість протистояти тим, хто зараз "прагне маніпулювати історичною пам’яттю, щоб просувати власні амбіції".

"Перемогу союзників над нацистами слід шанувати як досягнення колективного героїзму та жертовності. Президент Путін намагається перекрутити історію, щоб спробувати виправдати свою неспровоковану і жорстоку війну проти України. Ті, хто вивчає минуле, знають, що президент Зеленський і хоробрий народ України втілюють дух тих, хто переважав під час Другої світової війни. Вони мужньо захищають свою країну, свою демократію та законне майбутнє України в цілій, вільній і мирній Європі", - підкреслив Блінкен.

Нагадаємо, в Росії нещодавно лунали заяви про нібито існуючі для України "загрози" з боку Польщі. В Офісі президента спростували фейки з Москви.

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