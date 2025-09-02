Путин, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, - Мерц

"Он (Путин - ред.) военный преступник. Он, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени, которого мы сейчас видим в больших масштабах", - сказал Мерц.

Он отметил, что "мы просто обязаны четко знать, как обращаться с военными преступниками".

"Здесь нет места для снисхождения", - подчеркнул немецкий канцлер.