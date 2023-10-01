Путин не может выиграть войну, но и не знает, как из нее выйти, - министр обороны Британии

По словам Шаппса, Путин надеялся взять Киев "блефом", но украинский народ не позволит этому произойти.

"И мы тоже не позволим... Мы не должны отступать", - сказал он.

Министр обороны отметил, что война поглощает оружие и людей "с ужасающей скоростью", но "мы должны оставаться непоколебимыми".

Шаппс также назвал Украину "частью семьи европейских демократических наций".

Отметим, что Шаппс вступил в должность министра обороны Британии недавно - в конце августа. Как и его предшественник, он поддерживает Украину и осуждает захватническую агрессию России.

Шаппс уже посещал Украину и общался с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, сегодня министр обороны Британии Грант Шаппс заявил о возможности размещения британских войск в Украине для поведения обучения украинских бойцов, но премьер-министр Риши Сунак опроверг отправку британских военных в Украину в ближайшее время.

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