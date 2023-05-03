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Путин может приехать на саммит БРИКС. В ЮАР ищут варианты для "иммунитета"

Новина українською →
Африка, Среда 03 мая 2023 11:28
Путин может приехать на саммит БРИКС. В ЮАР ищут варианты для "иммунитета" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталия Гурковская

В ЮАР рассматривают возможность внесения законопроекта, который предоставит президенту России Владимиру Путину "иммунитет" от судебного преследования, если он приедет в Южную Африку для участия в предстоящем саммите БРИКС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции и исправительных учреждений южноафриканской республики Рональда Ламолы.

В частности, Ламола сказал, что они рассматривают несколько вариантов действий в связи с возможным визитом Путина.

"Мы рассматриваем все варианты в этом отношении, в том числе рассмотрение законопроекта, который может внести поправки в реализацию Закона, чтобы привести его в соответствие с международным обычным правом, таким как то, которое практикуется в Великобритании и Голландии, где исполнительная власть обладает властью. выйти или приостановить выполнение закона, если продолжение его выполнения не отвечает национальным интересам", - сказал он.

Ламола, который во вторник проводил брифинг для членов портфельного комитета по вопросам правосудия и исправительных учреждений, также раскритиковал якобы "двойные стандарты, применяемые Международным уголовным судом (МУС) при преследовании людей".

Он отметил, что Израиль годами совершал нарушения прав человека в отношении палестинцев, но МУС не предъявил обвинений ни одному лидеру Израиля. По его словам, война в Украине началась в феврале прошлого года, но уже были найдены ресурсы для судебного преследования Путина.

"Мы призываем к справедливости. Я верю, что даже члены этого комитета хотят видеть справедливость, что когда применяется закон, он применяется справедливо, одинаково и безо всяких глаз. Мы считаем, что верховенство закона подрывается, когда закон применяется выборочно", - сказал Ламола.

Он также подтвердил, что Южная Африка по-прежнему является членом суда.

Как сообщалось, Южная Африка попросила Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС, а поучаствовать через Zoom.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. В связи с этим Претория, где в августе состоится саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), должна арестовать его по прибытии.

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