Путин может обсудить с Эрдоганом возможные переговоры РФ с Западом, - Песков

"Вопрос о возможности переговоров России с США, Францией, Германией и Великобританией вполне может быть обсужден с Эрдоганом", - заявил он.

Этот вопрос лидеры двух стран могут обсудить во время встречи в Астане. Когда именно она может состояться, не сообщается.

О каких переговорах идет речь

На прошлой неделе советник президента Турции Ибрагим Калин заявил, что российский президент Владимир Путин планирует заключить "новое большое соглашение" с Западом. Оно якобы будет частично касаться Украины.

Позже турецкие СМИ написали, что Анкара хочет организовать переговоры между странами Запада и Россией и соответствующее предложение уже передано Вашингтону. США в свою очередь якобы "позитивно прокомментировали" такой шаг.

Кроме того, турецкий лидер Эрдоган считает, что "самый плохой мир в Украине лучше войны".

При этом президент Украины Владимир Зеленский в ответ на информацию о переговорах заявил, что Россия не хочет мира с Украиной. По его словам, доказательством этого являются постоянные обстрелы украинских городов, в результате которых гибнут гражданские.