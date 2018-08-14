Путін і Меркель 18 серпня обговорять "Північний потік-2"

Також Путін і Меркель обговорять ситуацію в Сирії та Україні

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель 18 серпня на переговорах, які пройдуть в Берліні, обговорять широкий спектр актуальних питань, зокрема, ситуацію з американськими санкціями, стан справ в Сирії, в Україні. Про це повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

"В суботу Путін буде в Берліні, відбудуться його переговори з канцлером Меркель, вони зроблять заяву для преси... Що стосується тем, то це звіряння годинників з усіх найважливіших проблем: це, звичайно, і міжнародне коло питань, це і Україна, це і Сирія, це та рестрикції, з якими так чи інакше стикаються багато країн, і з наслідками цих рестрикцій", - розповів Пєсков

Відповідаючи на питання, чи будуть лідери обговорювати можливі американські санкції, Пєсков сказав, що "очевидно, що будуть".

"Крім того, звичайно, будуть порушені питання двосторонніх торговельно-економічних відносин, теми реалізації великих міжнародних комерційних проектів, я маю на увазі "Північний потік-2", - сказав Пєсков.