ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Супер'яхта Путіна Graceful покинула німецький порт до санкційного удару, - The Times

Новость на русском →
Понеділок 21 березня 2022 15:11
Супер'яхта Путіна Graceful покинула німецький порт до санкційного удару, - The Times Фото: супер'яхта Путіна Graceful покинула німецький порт до санкційного удару (24tv ua)
Автор: Марія Кучерявець

82-метрова супер'яхта Graceful президента РФ Володимира Путіна покинула порт у Німеччині та направилася до Балтійського моря. Це сталося до введення санкцій за російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

"У неділю 82-метрову приватну яхту сфотографували пришвартованою поряд із корветом ВМС Німеччини Emden. З того часу вона пішла до Балтійського моря", - пише британське видання.

Зазначено, що в Німеччині яхта Graceful знаходилася з вересня, де на знаменитій верфі Blohm+Voss, яка будувала ще лінкор Bismarck, проходила модернізацію: на судно було встановлено два нові великі балкони, проведено очищення корпусу і капітальний ремонт двигунів.

Що відомо про яхту

Як пишуть низка ЗМІ, 82-метрове комфортабельне прогулянкове судно океанського типу, яке повязують з російським президентом Путіним, починали будувати на північно-двинському "Севмаші", а закінчували в Німеччині.

На воду яхта була спущена в 2014 році і була названа Graceful - тобто "Витончена", або "Граціозна", англійською. На ній є басейн, вертолітний майданчик, два поверхи апартаментів, гостьових кают та віталень. Можлива вартість оцінювалась у 100 млн доларів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що іспанська влада затримала яхту "Півмісяць" яка, ймовірно, належить гендиректору "Роснефти" Ігореві Сечіну. Її довжина складає 135 метрів.

Також стало відомо про затримання яхти Lady Anastasia, російського олігарха Олександра Міхеєва.

Війна Росії проти України триває вже 26-й день. Про все, що відбувається в країні та світі - читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація яхта Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи