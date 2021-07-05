Путін і Лукашенко увійшли до списку "ворогів вільної преси"

Президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко увійшли до списку "ворогів вільної преси". Неурядова організація "Репортери без кордонів" (RSF) відзначає погіршення ситуації зі свободою преси в цих країнах.

У новому списку значаться 37 глав держав і урядів. За даними організації, з моменту вступу Путіна на посаду президента Росії не менше 37 репортерів були вбиті за свою професійну діяльність. При цьому жоден злочин не було розкрито.

Також в організації відзначають, що ситуація для незалежних ЗМІ в Росії погіршилася, оскільки після протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального і на тлі осінніх виборів до Держдуми багато з них ризикують потрапити в список "іноземних агентів".

Що стосується Лукашенка, то "Репортери без кордонів" відзначають, що він пригнічує будь-яке вільне поширення інформації в Білорусі. А з початку протестів проти його правління понад 500 журналістів були затримані і піддані жорстокому поводженню. А 25 з них досі перебувають у в'язницях.