Статус олігарха буде визначатися опозиційністю до влади, - Геращенко

"Цікавий вчора був ефір у Шустера. Спочатку секретар РНБО Данілов фактично переклав на Німеччину і Францію відповідальність за окупацію Криму і Донбасу. Потім Малюська (міністр юстиції Денис Малюська, - ред.) в прямому ефірі визнав, що так званий закон про олігархів приймається проти однієї людини - Порошенка. Забувши про презумпцію невинуватості, суди і Антимонопольний комітет, вже видав на гора вердикт. Нав’язуючи суспільству думку, що не монополія в енергосекторі, не доїння державного бюджету, а опозиційність до Банкової визначають статус олігарха", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, вчора міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в реєстр олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський та п'ятий президент України Петро Порошенко. Вони обоє підпадають під відповідні критерії.